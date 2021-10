Projeto Envolver entra em nova etapa das Trilhas de Desenvolvimento

O projeto Envolver – Juntos pela Evolução do RS, segue proporcionando atividades sobre mudança de cultura organizacional para as lideranças do governo. A fase das Trilhas de Desenvolvimento em Liderança está no ar com a Trilha 3 – Desenvolvimento de Equipes. No módulo, os gestores participantes poderão entender melhor conceitos como equipe, time e grupo e de que forma a autonomia de cada servidor contribui para a adesão a atividades necessárias ao bom andamento dos trabalhos.

O Projeto Envolver é uma iniciativa do governo, com parceria da Comunitas, uma entidade do terceiro setor, e apoio técnico da consultoria BTA Consultoria. O objetivo do projeto é construir uma cultura de Estado com comportamentos que promovam melhorias no ambiente de trabalho e entrega de serviços mais qualificados e ágeis ao cidadão. “Até o fim do ano, mais de mil gestores e líderes terão sido impactados pelo projeto” afirma a subsecretária de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, Iracema Castelo Branco.



Para a consultora Marta Campello, que integra a equipe de governança do projeto, as trilhas que vêm pela frente “abordam a dinâmica de funcionamento das equipes e falam dos impactos dos principais traços da cultura nacional na organização”. Em todas as trilhas há atividades para colocar em prática os conhecimentos adquiridos e também encontros on-line para promover a integração e a troca de experiências.



Em novembro, haverá o lançamento de uma campanha para abranger a adesão de todos os servidores ativos. Mais informações sobre o Projeto Envolver estão no siteplanejamento.rs.gov.br/projeto-envolver.