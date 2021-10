Polícia Civil prende suspeito de estuprar idosa em Sede Nova

Agentes da Polícia Civil cumpriram, na tarde da quarta-feira (27/10), mandado de prisão temporária em desfavor do indivíduo apontado como autor de crime de estupro. A vítima é uma mulher de 77 anos de idade. O fato ocorreu no dia 24 de outubro, na cidade de Sede Nova.

Após os procedimentos formais na Delegacia da Polícia Civil de Campo Novo, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

