Estado anuncia adesão de cinco municípios contemplados pelo Iconicidades

O governo do Estado anuncia, nesta quinta-feira (28/10), às 9h, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, a adesão de cinco municípios contemplados pela etapa 1 do projeto Iconicidades.

As cidades de Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Cachoeirinha e São Leopoldo passam, agora, à etapa 2, na qual serão realizados cinco concursos públicos para seleção de projetos arquitetônicos.

O evento será transmitido pelas redes sociais do governo do Estado e contará com a participação do governador Eduardo Leite e do secretário de Planejamento, Governança e Gestão, Claudio Gastal.

Aviso de pauta

O quê: assinatura dos termos de adesão dos cinco municípios contemplados pelo projeto Iconicidades

Quando: quinta-feira (28/10), às 9h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: canal oficial do governo do Estado no Youtube -https://youtu.be/xR2mq8gbC1I