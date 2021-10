Governador recebe balanço da gestão de Leany Lemos à frente do BRDE

Ao receber o balanço do ano do BRDE, Leite destacou o trabalho realizado pela diretora-presidente Leany Lemos - Foto: Gustavo Mansur / Palácio Piratini

Em reunião com o governador Eduardo Leite na tarde desta quarta-feira (27/10), no Palácio Piratini, a diretora-presidente do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Leany Lemos, entregou o balanço da sua gestão à frente da instituição.

Primeira mulher na história a presidir o BRDE, Leany assumiu o cargo em dezembro de 2020, representando o Rio Grande do Sul no rodízio estabelecido entre os três Estados do Sul. Na segunda-feira (1º/11), Wilson Bley assume a presidência, representando a gestão do Paraná. Leany permanece no BRDE como diretora de operações, responsável pelo setor de crédito.

"É importante mantermos o banco próximo e integrado à nossa gestão, como tem sido feito. Deixo registrado meu agradecimento a Leany, que aceitou o desafio de ser a primeira mulher a presidir o BRDE, e que contribuiu muito com o Estado, em especial durante o combate ao coronavírus, quando estava à frente da Secretaria de Planejamento. Não tenho dúvidas de que seguirá com o bom trabalho agora, como diretora de operações do banco", destacou Leite.

O volume total de contratações de crédito do BRDE desde janeiro de 2021 é de R$ 2,6 bilhões, sendo 34,33% das operações realizadas no Rio Grande do Sul (R$ 905,5 milhões). “No crédito, temos avançado muito bem e o RS tem ampliado o seu portfólio tanto de micro e pequenos empreendedores como de grandes empresas dos mais variados segmentos. Neste período também avançamos na gestão interna, com novas políticas de gerenciamento de risco e de relacionamento com o cliente. Refizemos toda a matriz de programas do banco e nos aprofundamos na transformação digital. Foi um ano muito produtivo, inclusive com várias ações em parceria com o governo na área de ciência e tecnologia e educação”, detalhou Leany.

Nos últimos 11 meses, o BRDE voltou a aderir ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU), iniciativa que fornece diretrizes para a promoção do crescimento sustentável e da cidadania, implementou um plano de diversidade e se tornou uma das 60 empresas brasileiras com o selo Women On Board, pelo reconhecimento da participação de mulheres na liderança máxima dos processos decisórios em ambientes corporativos. “Tivemos uma série de ações que colocam o crédito à frente da promoção de um desenvolvimento sustentável e inclusivo, que foi a diretriz apontada pelo governador Eduardo Leite”, afirmou Leany.