Passo Fundo: Agentes rodoviários apreendem drogas avaliadas em R$ 6 milhões

Uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), na tarde da quarta-feira (27/10), resultou na apreensão de 33,1 quilos de cocaína e de 25,4 quilos de crack.

Os entorpecentes eram transportados em fundo falso num Toyota Corolla que foi abordado no entroncamento da ERS 324 com a BR 285 em Passo Fundo. O motorista – um homem de 50 anos de idade e morador de Foz do Iguaçu/PR – acabou preso. Segundo a PRF, ele possui antecedentes criminais e já cumpriu pena devido ao crime de tráfico de drogas.

As autoridades policiais estimam que a apreensão causou prejuízo de aproximadamente R$ 6 milhões aos criminosos. A ação contou com o apoio do Serviço de Inteligência da PRF.

O motorista, juntamente com o automóvel e os entorpecentes, foi encaminhado à Polícia Civil para o registro do flagrante.

