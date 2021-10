Fiscalização apreende uma tonelada de alimentos impróprios para consumo em Sede Nova

Agentes da Força-Tarefa do Programa Segurança Alimentar fiscalizaram nesta quarta-feira, 26 de outubro, três estabelecimentos no município de Sede Nova. Em torno de uma tonelada de alimentos impróprios para o consumo foi apreendida e inutilizada durante a ação.

Os principais problemas encontrados nos locais vistoriados, conforme o coordenador do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) – Segurança Alimentar, promotor de Justiça Alcindo Luz Bastos da Silva Filho, foram produtos com prazos de validade vencidos ou sem prazos de validade, sem procedência e rotulagem, armazenados em temperatura inadequada e venda de medicamentos (alguns vencidos) em estabelecimento sem licença para tal.

A fiscalização contou com a participação do promotor de Justiça Caio Isola de Aro, de servidores do Gaeco – Segurança Alimentar e representantes da Vigilância Sanitária Municipal de Sede Nova, Secretaria Estadual da Saúde e da Agricultura, Delegacia de Polícia de Proteção ao Consumidor e Patrulha Ambiental da Brigada Militar.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.