Duas pessoas são atropeladas na faixa de segurança em Santo Augusto

Por volta das 22h38 min. de terça-feira (26/10), duas pessoas foram atropeladas em plena faixa de segurança na Avenida do Comércio em Santo Augusto. O fato ocorreu na esquina com a Rua Vicente Silva.

O motorista de um veículo acabou não parando e atropelou dois pedestres conforme as imagens abaixos que já circulam nas redes sociais. Após o ocorrido as meninas de 16 anos foram socorridas e encaminhadas até o Hospital Bom Pastor, onde permanecem em observação. De acordo com a mãe de uma das vítimas, as mesmas estariam vindo da escola quando aconteceu o incidente, o motorista fugiu sem prestar socorro.

