Carreta tomba na BR-468 entre Palmeiras das Missões e Coronel Bicaco

Na manhã desta quarta-feira (27/10), uma carreta transportadora de leite estava tombada na BR-468 entre Palmeira das Missões e Coronel Bicaco, próximo ao acesso ao município de Dois Irmãos das Missões.



Provavelmente o acidente aconteceu durante a madrugada, pois o veículo estava abandonado no local, portanto não se sabe o que levou o condutor a perder o controle do mesmo.



Pelos vestígios e a maneira que estava posicionada, se entende que a carreta invadiu a pista contrária e tombou no outro lado da via. Possivelmente trafegava no sentido Palmeira das Missões/Coronel Bicaco. A carreta estava sem carga.

