IPE Saúde abre concurso para preenchimento de vagas de nível médio e superior

O IPE Saúde publicou nesta terça-feira (26/10) o edital de abertura de concurso público que selecionará 95 novos servidores. Estão previstos 48 cargos de Analista de Gestão em Saúde e 47 cargos de Técnico de Gestão em Saúde.

A remuneração para 40 horas semanais é de R$ 4.697,20 para as vagas de analista e de R$ 2.439,62 para as de técnico. As inscrições seguem até o dia 24 de novembro pelo site daFundatec, banca selecionada para a organização do concurso.

Além da remuneração, estão previstos os benefícios da gratificação de produtividade em gestão de saúde de 35% sobre o vencimento básico (conforme Lei nº 15.473/2020) e do vale-alimentação mensal no valor de R$ 222,42.



As vagas de nível superior são divididas em diferentes especialidades, confira:

CARGO: Analista de Gestão em Saúde

ÁREAS - VAGAS

Administração - 7

Arquivologia - 1

Ciências Atuariais - 3

Ciências/Engenharia da Computação - Analista de Sistemas - 4

Contabilidade - 7

Direito - 11

Enfermagem - 4

Farmácia/Biomedicina/Bioquímica - 3

Comunicação Social/Jornalista - 1

Comunicação Social/Relações Públicas - 1

Odontologia - 2

Psicologia - 1

Secretariado executivo - 1

Serviço Social - 2

Total: 48

CARGO: Técnico de Gestão em Saúde - 47 vagas

TOTAL GERAL: 95

O valor da taxa de inscrição varia de R$ 92,64 a R$ 211,22. A data provável de realização da prova é 23/1/2022.

• Inscrições e mais informações podem ser consultadas no site da Fundatec, através deste link.



• Clique aqui e acesse o edital publicado no Diário Oficial do Estado de 26/10/2021.