Governador participa da inauguração de bloco cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria nesta quarta, dia 27

O governador Eduardo Leite e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, participam, nesta quarta-feira (27/10), da abertura do bloco cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria.

A cerimônia marca uma nova fase do hospital, que desde a inauguração, em 2018, vem abrindo gradativamente novos serviços pelo Sistema Único de Saúde (SUS). A abertura será às 9h30 e contará também com a presença de líderes locais e regionais.

Aviso de pauta

O quê: inauguração de bloco cirúrgico do Hospital Regional de Santa Maria

Quando: quarta-feira (27/10), às 9h30

Onde: no saguão da entrada principal do Hospital Regional de Santa Maria (Rua Florianópolis, 1041 – bairro Pinheiro Machado, em Santa Maria)

