Rio assina declaração para reduzir investimento em combustível fóssil

O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, reafirmou hoje (26) o compromisso em adotar medidas que favoreçam o futuro sustentável nas questões climáticas para a cidade. Paes participou com lideranças climáticas globais da assinatura da Declaração de Desinvestimento de Combustíveis Fósseis, Investindo em um Futuro Sustentável. O encontro foi organizado pelo Grupo C40 de Liderança Climática das Cidades, principal rede mundial de megacidades que analisa as questões climáticas.

À véspera do início da Conferência das Nações Unidas Sobre Mudanças Climáticas (COP26), em Glasgow, na Escócia, que começa no domingo (31), a capital fluminense reforçou o compromisso de aumentar os investimentos em soluções climáticas baseadas na economia verde, e de cortar os investimentos municipais a empresas de combustíveis fósseis.

De acordo com a prefeitura, com a assinatura, a cidade se juntou a outras 1.484 instituições públicas e privadas de 70 países que se comprometeram com o desinvestimento em combustíveis fósseis. Passou a ser também a primeira cidade da América Latina a aderir ao compromisso e representará as demais prefeituras da região no encontro. Glasgow, que receberá a COP26, também referendou o documento.

Para o prefeito Eduardo Paes, a capital está no caminho correto dos investimentos baseados nas melhores soluções climáticas. “O Rio está empenhado em alavancar os mercados financeiros na direção certa: justiça climática impulsionada por finanças verdes”, disse.

A cerimônia, transmitida de forma virtual, teve a participação dos presidentes das fundações de filantropia Ford e Ellen MacArthur, além de representantes do Vaticano e de redes de ação climática.

Eduardo Paes lembrou que criou o C40 Cities Finance Facility, em 2016, período em que foi presidente do C40. O grupo foi um meio de intermediar a confiança entre as cidades e o setor financeiro, para desenvolver ações das cidades globais no enfrentamento das mudanças climáticas.

“Hoje, temos cidades, entidades religiosas e diversas organizações se comprometendo a financiar a transição da economia. O Rio tem o prazer de ser a primeira cidade da América Latina a assinar esse compromisso. Estamos comprometidos em alocar recursos no desenvolvimento sustentável, com educação e reflorestamento. Teremos R$ 5,4 bilhões [para investir] em saneamento básico, saúde, mobilidade urbana”, disse.