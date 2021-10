Acidente de trânsito deixa vítima fatal em Ijuí

Na manhã desta terça-feira (26/10), um acidente de trânsito resultou em uma vítima fatal na ERS-522, em Ijuí. Houve uma colisão entre um veículo Celta, com placas de Coronel Barros, e uma carreta emplacada em Panambi. A mulher que estava no carro veio a óbito, identificada como Ercilda Taube, de 82 anos, moradora de Augusto Pestana.

O motorista da carreta disse que a colisão ocorreu quando o carro que seguia no sentido Augusto Pestana a Ijuí teria tentado adentrar na Avenida José Gabriel e colidido frontalmente na carreta, que vinha no sentido oposto.

A Polícia Civil chegou ao local através da sua equipe volante. É aguardado o Instituto-Geral de Perícias de Santo Ângelo para fazer o levantamento pericial.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.