Falha no metrô prejudica passageiros em São Paulo

Uma falha da Linha 3 – Vermelha do Metrô de São Paulo prejudicou o deslocamento de passageiros na manhã de hoje (26). A linha faz a ligação entre a zona leste e a parte central da cidade. Os problemas chegaram a afetar a Linha 1 – Azul, que liga a zona norte à zona sul.

A lentidão começou por volta das 5h, no início da operação do metrô, e só começou a ser solucionada a partir das 9h. Muitas estações ficaram lotadas e os passageiros relataram, pelas redes sociais, atrasos e dificuldades para embarcar.

Para amenizar os problemas, o metrô liberou antes do horário as integrações gratuitas com a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) nas estações Tatuapé e Corinthians-Itaquera. A possibilidade de baldeação entre metrô e trem nessas estações só é possível, normalmente, a partir das 10h.

O metrô atribuiu os problemas ao roubo de 30 metros de cabos na região do Tatuapé, zona leste da capital.