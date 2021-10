Idosa é vítima de estupro em Sede Nova

Na noite da última sexta-feira (22/10), uma idosa de 77 anos foi vítima de estupro em Sede Nova. Segundo relato do filho da vítima à Brigada Militar, o crime ocorreu no momento em que ele se ausentou da casa em que residia com sua mãe, por volta das 21 horas e deixou a idosa sozinha, no centro da cidade.

Quando retornou, por volta das 4 horas e 30 minutos de sábado (23/10), a idosa relatou ao filho que um homem invadiu a casa pela porta dos fundos e lhe abusou sexualmente, provocando inclusive hematomas pelo corpo. A vítima informou ainda que o criminoso entrou logo após seu filho ter saído.

A idosa não soube precisar o momento exato que o crime ocorreu, após ser vítima de estupro, trancou-se no banheiro, onde permaneceu até a chegada do filho. A Polícia Civil investiga o caso.

