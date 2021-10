Vacinação em SC: Estado distribui novas doses para adultos ainda não vacinados contra a Covid-19

O Governo do Estado vai distribuir entre segunda, 25, e terça-feira, 26, nova remessa de doses da vacina contra a Covid-19 para aplicação na população adulta com 18 anos ou mais. Serão enviadas 108.800 doses da Coronavac para aplicação nos adultos que, por algum motivo, ainda não tenham recebido a primeira dose (D1); e 92.934 doses da Pfizer para aplicação da segunda dose (D2) naqueles vacinados há 8 semanas ou mais com o imunizante.

A distribuição das 201.734 doses ocorre até terça-feira. No fim da tarde desta segunda recebeu as doses a central regional da Grande Florianópolis. Na terça, as doses são distribuídas, a partir das 8h, para as centrais de Itajaí, Tubarão, Criciúma, Araranguá, Jaraguá do Sul, Joinville, Mafra, Blumenau, Lages e Rio do Sul via terrestre. Já as doses das centrais São Miguel do Oeste, Chapecó, Xanxerê, Concórdia, Videira e Joaçaba serão transportadas pelo avião do Corpo de Bombeiros Militar.

Para o envio desta nova remessa, a Gerência de Doenças Infecciosas Agudas e Imunização, da Dive, fez um levantamento junto às secretarias municipais de Saúde que demonstrou que 128 municípios ainda precisam de doses para iniciar o esquema vacinal com a aplicação da D1 em adultos com 18 anos ou mais.

Com relação às doses da vacina Pfizer como D2, o envio também será feito considerando a solicitação dos municípios, tendo em vista que a validade dessas vacinas é de 31 dias em temperatura de +2°C a +8°C e as secretarias municipais de Saúde precisam usar o imunizante nesse período para que não ocorra perda de vacinas.

:: Confira a tabela de distribuição de doses e as informações repassadas às secretarias municipais de Saúde

O diretor da Dive, João Augusto Brancher Fuck, esclarece que os municípios precisam organizar estratégias para o uso dessas vacinas. “É importante que as equipes municipais utilizem primeiro as doses com prazo de validade mais próximo, que façam esse remanejamento dentro dos seus estoques. É importante que foquem também na busca de pessoas que não retornaram para completar o esquema vacinal”, conclui o diretor.

Levantamento realizado pela Dive nesta segunda aponta que 425.079 pessoas (190.897 AstraZeneca, 136.012 Coronavac e 98.170 Pfizer) que tomaram a primeira dose da vacina contra a Covid-19 não retornaram, no tempo adequado, para tomar a segunda dose, ou seja, estão com a conclusão do esquema vacinal atrasado.