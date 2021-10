Estado lança programa Todo Jovem na Escola

O governador Eduardo Leite e a secretária da Educação, Raquel Teixeira, lançam, nesta terça-feira (26/10), o programa Todo Jovem na Escola, com um conjunto de medidas de incentivo à permanência dos estudantes na rede pública estadual, entre as quais, a bolsa para estudantes do Ensino Médio.

O evento será no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, na capital, às 11h, e será transmitido pelos canais oficiais do governo do Estado.

Ao final do evento, o governador e a secretária Raquel atenderão a imprensa presencialmente.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do programa Todo Jovem na Escola

Quando: quarta-feira (26/10), às 11h

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: canais oficiais do governo do Estado no Youtube (https://youtu.be/nhNn4LbPhyQ) e Facebook (facebook.com.br/GovernodoRS)