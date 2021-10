Sine tem 9.138 mil vagas abertas em Santa Catarina

Na avaliação do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Luciano Buligon, o Sine tem esse papel fundamental de ser a ponte entre quem busca uma oportunidade e as empresas. “O Governo de Santa Catarina trabalha com ações que geram mais oportunidades e movimentam a economia do estado”, destaca.

O diretor de Emprego e Renda da SDE, Diego Goulart, reforça a importância do Sine na intermediação entre empresas e candidatos. “O Sine é um serviço essencial e valioso, principalmente agora, onde muitas pessoas estão em busca por novas oportunidades. A economia está retomando e é muito importante prestar esse serviço à população”, destaca Diego Goulart.

Para concorrer

Candidatos devem procurar uma das 130 unidades do Sine, estaduais e municipais, em funcionamento em Santa Catarina. Para realizar o cadastro pessoalmente, é necessário apresentar documentos como RG, CPF e carteira de trabalho.

Devido à pandemia, o atendimento em algumas unidades está sendo feito via agendamento, por telefone. Outra possibilidade é o acompanhamento das vagas via aplicativo do Governo Federal Sine Fácil, que pode ser baixado no smartphone ou tablet. Lá o trabalhador poderá conferir as oportunidades de emprego, candidatar-se a uma vaga e também dar entrada no seguro-desemprego. As mesmas funcionalidades também estão disponíveis no portal Emprega Brasil.

:: Veja o endereço na sua cidade aqui

Foto: Reprodução/Secom Santa Catarina

:: Veja as vagas nas cidades