Estado lança movimento Água 360° nesta terça, dia 26

O governo do Estado, por meio da Companhia Riograndense de Saneamento (Corsan), lança, nesta terça-feira (26/10), o movimento Água 360°. A cerimônia será às 16h30, no Salão Negrinho do Pastoreio do Palácio Piratini, na capital.

O movimento Água 360° busca ampliar a visão sobre a água e convida a sociedade em geral a cuidar desse bem essencial para todos.

O evento será transmitido pelas redes sociais do governo do Estado. Ao final, o governador Eduardo Leite e o presidente da Corsan, Roberto Barbuti, atenderão a imprensa.

Aviso de pauta

O quê: lançamento do movimento Água 360°

Quando: terça-feira (26/10), às 16h30

Onde: Salão Negrinho do Pastoreio - Palácio Piratini

Plataforma: canal oficial do governo do Estado no Youtube -https://www.youtube.com/watch?v=TyUAQCIUVG4