Celesc realiza consulta pública para implantação de Linha de Distribuição Forquilhinha - Içara

A Celesc realiza nesta quarta-feira, 27, às 19h, consulta pública virtual para apresentar detalhes sobre a implantação da Linha de Distribuição (LD) Forquilhinha RB – Içara. A linha, com 26,5 quilômetros de extensão, tem nível de tensão de 69 kV (kilovolts) e abrange as cidades de Forquilhinha, Criciúma e Içara, no Sul de Santa Catarina.

A obra, que tem orçamento estimado em R$ 19 milhões, prevê o uso de recursos de financiamento internacional, vinculado ao BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento). O início da implantação está previsto para julho de 2022, com cronograma de execução de 14 meses.

O gerente da Divisão de Meio Ambiente da Celesc, Orlando Foes Neto, destaca que a linha de distribuição beneficiará toda a região, contribuindo para a melhoria e ampliação da oferta de energia, além de dar maior confiabilidade ao sistema elétrico.

A consulta pública será transmitida online, aberta a todos os interessados, na plataforma WEBEX. O evento poderá ser acessado através do link:www.celesc.com.br/eventos.