Colisão traseira deixa quatro pessoas feridas na RS 342 em Três de Maio

Na noite deste domingo (24/10), quatro pessoas ficaram feridas após um acidente de trânsito na RS 342 em Três de Maio. Uma colisão traseira envolveu dois automóveis em frente ao Parque de Exposições Germano Dockhorn.

O veículo Ford Focus (emplacado em Independência) ocupado por um casal, era conduzido no sentido Três de Maio/Independência quando foi atingido na traseira por um Fiat Estilo (emplacado em Três de Maio) que seguia logo atrás, também ocupado por um casal. Depois da batida, o Fiat Estilo desceu o barranco em frente ao parque de exposições, o Focus ficou na lateral da rodovia.

Os feridos, o homem de 55 anos e a mulher de 46 anos que estavam no Focus, o homem 51 anos e a mulher de 50 anos que estavam no Estilo, foram socorridos pelo resgate do Corpo de Bombeiros e uma equipe do Samu, para o Hospital São Vicente de Paulo.

A Brigada Militar prestou auxilio no local, e acionou o Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santa Rosa para registrar o acidente.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.