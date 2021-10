Menino engasgado é salvo por policiais militares na cidade de Miraguaí

Policiais do 6º Grupamento do 7º BPM, de Miraguai, salvaram um menino de 12 anos de idade, que se encontrava engasgado. O fato ocorreu na última sextafeira, 22. Os policiais faziam patrulhamento no bairro Esperança, quando foram informados que em uma residência se encontrava um menino engasgado.

De imediato, foi deslocado ao local e constatado o fato, sendo adotados os procedimentos, manobra de Heimlich, a técnica ensina que deve-se posicionar atrás da pessoa, fechar o punho e colocá-lo com o polegar estendido entre o umbigo e o osso externo, fazendo força com a outra mão. A pressão feita sobre o diafragma expulsa o ar dos pulmões, liberando as vias aéreas. Após aplicar esta técnica, a criança expeliu o material que estava obstruindo suas vias aéreas, voltando a respirar. De acordo com um dos policiais que atendeu a ocorrência, que ao chegar ao local a criança se encontrava em situação de desespero, pálido, fazendo gestos que não conseguia puxar o ar.

Após, a criança foi conduzida até o Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela, para maiores avaliações, sendo que na data de hoje veio até a sede do Grupamento agradecer aos policiais por terem salvado sua vida.

