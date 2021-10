Jovem é morto a tiros dentro de casa em Santo Ângelo

Um jovem de de 20 anos foi morto dentro de casa no Bairro Sagrada Família. O crime aconteceu na Rua Peru, por volta das 20 horas deste domingo (24). A vítima foi alvejada com quatro disparos de arma de fogo. Trata-se de Igor Eduardo de Paula Prestes, que na ocasião levou três tiros no tórax e um no rosto.

Ainda não há a identificação sobre quem teria efetuado os disparos, nem mesmo a motivação para o crime. Segundo a polícia, Igor possuía antecedentes criminais. O corpo foi levado para o PML (Posto Médico Legal de Santo Ângelo). Atenderam a ocorrência Brigada Militar, Corpo de Bombeiros, SAMU, Polícia Civil e IGP.

