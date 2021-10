Mulher foi assassinada na noite de domingo em Doutor Mauricio Cardoso

Na noite deste domingo (24/10), uma mulher foi assassinada em Doutor Mauricio Cardoso, em uma residência na rua aos fundos do campo de futebol da Sociedade Ipiranga.

Não se sabe ainda os motivos do crime, e a Brigada Militar confirma a informação, e destaca que o local está isolado, até a chegada da Polícia Civil e a Perícia, que já foram acionadas.

Segundo informações extra-oficiais, obtidas pelo Jornal Folha da Cidade a vítima, Eliane Muller, teria sido possivelmente atingida por disparos de arma de fogo efetuados contra a casa onde ela morava. Caberá a Polícia Civil a investigação do crime.



