Acidente de trânsito deixa homem ferido em Três Passos

Na noite deste domingo (24/10), por volta das 20 horas e 30 minutos, na Avenida Ijuí em Três Passos, a SAMU e o Corpo de Bombeiros prestaram socorro à uma vítima ferida em um acidente de trânsito entre dois veículos.

O acidente envolveu uma Ford Ranger e uma Honda CG Titan, ambas de Três Passos, próximo à entrada da rua Evaristo Veiga, causando a queda e fratura na perna direita do motociclista, de 59 anos, que foi levado pelo Samu ao Hospital de Caridade.

