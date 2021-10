Sem Censura desta segunda recebe Marco Antônio La Porta

Nesta segunda (25), no programa Sem Censura, a jornalista Marina Machado recebe o vice-presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB), Marco Antônio La Porta para um bate-papo sobre a participação do Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, destacando o recorde brasileiro de medalhas em uma edição olímpica ao subir 21 vezes ao pódio e alcançar o 12º lugar no quadro geral de medalhas.

A expectativa para a participação do país em futuras competições como os Jogos Pan-americanos Júnior Cali 2021, Jogos Sul-americanos Assunção 2022 e Jogos Pan-americanos Santiago 2023 também serão tema da conversa que terá como debatedores convidados a judoca Ketleyn Quadros e o repórter da TV Brasil, Igor Santos, que esteve em Tóquio fazendo a cobertura do evento esportivo.

La Porta foi chefe da Missão Brasileira nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020 após liderar as delegações nacionais nos Jogos Sul-americanos Cochabamba 2018 e nos Jogos Pan-americanos Lima 2019.

O programa vai ao ar pela TV Brasil às 21h30 e é transmitido para todo o País em TV aberta por intermédio das emissoras afiliadas à Rede Nacional de Comunicação Pública – TV, gerida pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC) e também por outras plataformas.

Em seu novo formato semanal, o programa Sem Censura ganha ritmo ágil e linguagem clara e direta com a participação de debatedores convidados e interação do público, que pode participar usando a hashtag #novoSemCensura, no Facebook, Twitter e Youtube.

