Estado inicia pavimentação do acesso a Travesseiro, no Vale do Taquari

O acesso municipal a Travesseiro, no Vale do Taquari, começou a ser pavimentado. Ao todo, serão destinados R$ 13,19 milhões para a melhoria da VRS-811. Dos 9,5 quilômetros de extensão, 1,5 quilômetro devem ser concluídos neste ano e 4,2 quilômetros em 2022. O restante do trecho já havia sido executado pela prefeitura de Travesseiro.

“O acesso pavimentado dará à comunidade de Travesseiro uma ligação mais rápida e segura com a ERS-130, aproximando-a de Lajeado e outros municípios da região”, afirma o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella. “Os acessos municipais, aliás, estão entre as prioridades do Plano de Obras 2021-2022, com R$ 328 milhões a serem investidos em 28 rodovias", acrescenta.

Autorizadas pelo governador Eduardo Leite no dia 14 de outubro, as atividades na VRS-811 começaram pela limpeza do trecho localizado em Travesseiro e devem seguir em direção a Arroio do Meio. Com o avanço do trabalho, ocorrerá a terraplanagem, a drenagem, a execução de bueiros e galerias e, então, a pavimentação e as obras complementares.

“O cronograma de execução da obra é de doze meses. Portanto, no final do próximo ano os moradores da região poderão acessar a cidade de forma muito mais eficiente, o que contribuirá com o desenvolvimento local”, afirma o diretor-geral do Daer, Luciano Faustino.