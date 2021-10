BM de Tenente Portela prende suspeito de furtos

No começo da madrugada do domingo (24/10), a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela realizou a prisão de um indivíduo por tentativa de furto qualificado.

Durante a abordagem ocorrida no centro da cidade, os policiais militares localizaram com o homem uma chave de fenda. Segundo a BM, a ferramenta era utilizada para arrombar estabelecimentos comerciais.

O preso foi apresentado na Delegacia da Polícia Civil de Tenente Portela. Depois de cumpridos os procedimentos formais, ele acabou recolhido ao Presídio Estadual de Três Passos.

A Brigada Militar ainda informou que o indivíduo preso é suspeito de vários furtos registrados na cidade.

