Chuva deixa mais de 250 mil pontos sem energia no Paraná

Cerca de 253 mil residências e estabelecimentos comerciais paranaenses continuavam sem energia elétrica, até o fim da manhã de hoje (24), por causa da forte chuva que atingiu ontem (23) boa parte do estado. Este é o segundo temporal que castiga o Paraná em um intervalo de apenas dez dias.

Em nota, a Companhia Paranaense de Energia (Copel) informou que equipes de funcionários estão procurando atender aos mais de 7,6 mil chamados de ocorrência abertos desde ontem, tentando recuperar os estragos causados à rede elétrica e restabelecer o serviço o mais rapidamente possível.

A região mais afetada foi a Noroeste do estado, onde pelo menos 127 postes de energia foram quebrados pela força do vento ou ao serem atingidos por árvores que caíram. Na região Norte, embora o número de unidades consumidoras sem energia e de reclamações seja menor, o total de postes danificados é ainda maior: 156. Além disso, quatro torres de transmissão também foram prejudicadas.

Ainda de acordo com a Copel, o fornecimento de energia elétrica foi quase que totalmente interrompido em pelo menos 35 cidades: Alvorada do Sul, Amaporã, Cafeara, Diamante do Oeste, Floraí, Guairacá, Iguatu, Inajá, Indianópolis, Itaguajé, Jandaia do Sul, Japurá, Jardim Olinda, Jussara, Lupionópolis, Mirador, Missal, Nova Aliança do Ivaí, Nova Olímpia, Ourizona, Paranapoema, Planaltina do Paraná, Porto Barreiro, Presidente Castelo Branco, Ramilândia, Santa Inês, Santa Mônica, Santo Antônio do Caiuá, Santo Inácio, São Carlos do Ivaí, São João do Caiuá, São Manoel do Paraná, Tapira, Terra Rica e Vera Cruz do Oeste.

Foz do Iguaçu

De acordo com a prefeitura de Foz do Iguaçu, os ventos na cidade chegaram a 70km/h e derrubaram cerca de 100 árvores. Além disso, em alguns pontos foi registrada a queda de granizo e a Defesa Civil teve que atender a dezenas de solicitações de lonas plásticas para remediar danos causados aos telhados. Ao menos duas famílias cujas casas ficaram alagadas precisaram ser levadas para abrigos.

Os efeitos do temporal levaram, ainda, a Secretaria Municipal de Saúde a suspender a vacinação prevista para hoje em cinco Unidades Básicas de Saúde (Vila C Velha, Vila C Nova, Porto Belo, Cidade Nova e São João). Nas demais, o atendimento à população ocorreu normalmente.

Levantamento de danos

“A Defesa Civil está realizando um levantamento completo da situação. O governador Ratinho Júnior está muito preocupado e me autorizou a orientar os prefeitos que sentirem necessidade real para que decretem estado de calamidade, pois assim poderemos liberar recursos para os municípios atingidos comprarem material de construção para as pessoas reconstruírem suas casas”, informou o secretário estadual de Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, alertando para a previsão de mais chuvas nas próximas horas.

No total, o governo estadual contabiliza 384 pessoas atingidas e 32 desalojadas, das quais 16 permanecem em abrigos provisórios. Só no município de Moreira Sales, uma das 16 cidades paranaenses a registrar chuva de granizo, 70 casas foram bastante danificadas, deixando a 20 pessoas desalojadas.

Itaipu

As chuvas também causaram, ontem (23), o desligamento temporário de parte das unidades geradoras de energia elétrica da usina binacional de Itaipu, na tríplice fronteira Brasil-Argentina-Paraguai. Em nota divulgada esta manhã, a empresa informou que as linhas de transmissão foram religadas ontem mesmo. E que, salvo pela interrupção e a consequente redução momentânea da geração de energia, o temporal não prejudicou as instalações da usina, que já opera normalmente.

Apesar disto, o vertedouro da usina teve que ser momentaneamente aberto para compensar a diminuição do volume d´água lançado no Rio Paraná, de forma a manter o nível dentro dos limites de variação permitidos.

“O vertedouro permaneceu aberto pelo tempo e com valores de vazão estritamente necessários para compensar a redução parcial da geração”, informou a empresa, na nota. “À medida que a Itaipu foi sendo demandada para o restabelecimento da geração aos valores originais, a vazão vertida foi sendo diminuída até o completo fechamento do vertedouro, às 22h22 deste sábado.”

As linhas de transmissão afetadas conectam a usina ao Sistema Interligado Nacional (SIN) que, acionado, desligou automática e temporariamente as cinco das dez unidades geradoras do setor de 60 hertz de Itaipu.