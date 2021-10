Contratação de empresa para prestação de serviços no IPE Prev e IPE Saúde está entre os destaques da Agenda Celic

A contratação de empresa especializada para a prestação de serviços contínuos de limpeza, higiene, jardinagem e remoção de móveis e utensílios a serem realizados nas dependências do IPE Prev e do IPE Saúde, em Porto Alegre, é um dos destaques da semana na agenda de licitações da Subsecretaria Central de Licitações (Celic), vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). A sessão de abertura das propostas será na sexta-feira (29/10), às 9h30min.



O período entre 25 e 29 de outubro de 2021 tem 24 licitações previstas para atender a demandas de diversos órgãos e secretarias do governo estadual. Para saber mais informações sobre os processos, acesse o sitewww.celic.rs.gov.bre consulte pelo número do edital.



A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.



• Clique aqui e confira as licitações agendadas para a semana de 25 e 29 de outubro de 2021.

Texto: Anelise Rublescki/Ascom SPGG

Edição: Secom