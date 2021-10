Brasil em Pauta de hoje trata de políticas públicas para a família

A entrevistada deste domingo (24) do programa Brasil em Pauta, da TV Brasil, é a secretária Nacional da Família, Ângela Gandra. No programa, ela trata da importância de políticas de fortalecimento do vínculo familiar como estratégia para prevenção de diversos problemas como uso de drogas, violência doméstica, suicídio, pedofilia entre outros.

Ângela também aborda iniciativas para fomentar o equilíbrio entre trabalho e família. Ela dá detalhes sobre o Prêmio Melhores Práticas em Equilíbrio Trabalho-Famíli, lançado para reconhecer as empresas que usaram estratégias para garantir empregos, ser familiarmente responsáveis e ajudar no home office. “O que a gente quer é que cada ser humano possa ter um tempo de qualidade no seu lar e possa voltar para produzir tudo que seja capaz para a sociedade”

A entrevista completa você confere no Brasil em Pauta, que vai ao ar hoje às 19h30.

