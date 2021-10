Motorista fica ferido após capotamento de automóvel na cidade de Três Passos

Um Fiat Punto capotou na Rua Antônio Gonçalves de Oliveira – centro da cidade de Três Passos – após colidir na lateral de outro automóvel que estava estacionado na via pública. O fato ocorreu por volta das 20 horas do sábado (23/10). Com o impacto, o veículo atingido foi arrastado por cerca de cinco metros.

O motorista do Fiat Punto foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e levado para atendimento médico no Hospital de Caridade de Três Passos (HCTP).

