Foragido natural de Tenente Portela é preso com carga milionária de maquiagens em Pelotas

Na tarde de sexta-feira (22), uma ação conjunta da Polícia Rodoviária Federal com a Polícia Federal resultou na prisão de três pessoas que simulavam uma viagem de turismo para trazer milhões de reais em maquiagens importadas ilegalmente.

Após troca de informações entre as instituições, os policiais rodoviários federais abordaram um ônibus que parecia estar realizando uma viagem de turismo. Ao entrarem no veículo, os PRF’s encontraram centenas de caixas com diversos itens de maquiagem.

Um dos passageiros, de 42 anos, natural de Tenente Portela, estava foragido por tráfico de drogas. Além disso, tem homicídio, roubo com morte e receptação em sua ficha. Ele admitiu que as mercadorias foram importadas ilegalmente do Uruguai e seriam levadas para revenda em São Paulo.

Os três ocupantes do veículo foram presos pelo crime de descaminho e conduzidos para a Polícia Federal em Pelotas, assim como o ônibus e a mercadoria, que foram apreendidos.

As maquiagens além de ingressarem no país sem o pagamento de tributos, prejudicando empresários que atuam dentro da legalidade, não tinham comprovação de procedência, podendo causar riscos à saúde do consumidor. A carga ainda não foi contabilizada, mas estima-se que seu valor pode superar dois milhões de reais.

