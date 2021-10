Indivíduo é preso com quase um quilo de maconha em Tiradentes do Sul

Por volta das 20 horas da sexta-feira (22/10), a Brigada Militar (BM) de Tiradentes do Sul abordou um veículo que transitava pela BR 468. No decorrer da revista, os policiais militares encontraram com o motorista um tijolo de maconha, pesando 908 gramas.

O indivíduo e outras três adolescentes que estavam no veículo foram encaminhados à Delegacia da Polícia Civil para o registro do flagrante de tráfico de drogas.

