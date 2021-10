RS segue na dianteira entre os estados que mais vacinam contra Covid-19 no país

73,9% da população do Rio Grande do Sul recebeu pelo menos uma dose da vacina (Foto: Diones Roberto Becker)

O Rio Grande do Sul se mantinha, na sexta-feira (22/10), entre os estados com maior agilidade na vacinação contra a Covid-19. Nos dados das secretarias de Saúde, com 77,3% de vacinados, o Rio Grande do Sul ocupava a segunda colocação, atrás apenas de São Paulo, onde 83,2% das pessoas já receberam pelo menos a primeira dose.

Segundo o consórcio de veículos de imprensa, 73,9% da população gaúcha recebeu pelo menos uma dose da vacina. O índice está acima dos 71,5% imunizados no país. Apenas São Paulo, com 80,1%, e Santa Catarina, com 74,7%, têm mais vacinados em relação à população em geral.

Na imunização completa, obtida com a segunda dose ou dose única, com 56,8%, o Rio Grande do Sul mais uma vez é superado apenas por São Paulo, com 65,3%. Em Santa Catarina, 54,1% da população recebeu a segunda dose ou dose única. No país, são 50,7%, de acordo com o consórcio de veículos da imprensa.

