Municípios da Região Celeiro são contemplados com novas viaturas para a BM

Braga e São Valério do Sul ganharam uma Renault Duster cada para utilização no policiamento ostensivo (Foto: Divulgação/BM)

Durante o lançamento do programa ‘Avançar na Segurança’, na quinta-feira (21/10) em Porto Alegre, o Governo do Estado realizou a entrega de novos veículos semiblindados para a Brigada Militar (BM) de vários municípios do Rio Grande do Sul.

Entre as cidades contempladas, duas ficam na Região Celeiro: Braga e São Valério do Sul. As duas Renault Duster foram adquiridas com recursos do convênio firmado entre BM e o Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/RS).

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.