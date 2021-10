Foragido da justiça natural de Campo Novo é preso em Ijuí

No final da tarde de quinta-feira (21/10), após informações, a Brigada Militar de Ijuí localizou um indivíduo foragido da justiça na Rua Almiro Berwig, no bairro Herval. Uma guarnição da Força Tática do 29º BPM patrulhou o local, localizou e abordou o suspeito.

Identificado como um homem de 42 anos, natural de Campo Novo-RS, com antecedentes criminais por posse de entorpecente, apreensão de objeto, roubo, furto qualificado e estupro. Em consulta ao sistema constatou-se que existia um mandado de prisão em seu desfavor, pelo delito de roubo.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido até a UPA para realização de exames de saúde, sendo posteriormente encaminhado à Penitenciária Modulada de Ijuí.

