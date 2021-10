BM de Tenente Portela recupera veículo furtado em SC

Após a verificação da placa, a Brigada Militar (BM) de Tenente Portela constatou que a motocicleta Honda – de cor amarela – estava em situação de furto/roubo. O registro foi feito em Chapecó/SC.

De acordo com a BM, a placa e o chassi foram adulterados. O veículo foi recuperado na manhã da quarta-feira (20/10), no centro da cidade de Tenente Portela.

A Brigada Militar não informou se alguma pessoa foi detida ou presa durante a ação.

