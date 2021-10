Coronel Bicaco: BM prende foragido da Justiça durante ações do Plano Tático Operacional

Na quarta-feira (20/10), policiais militares do 7° BPM desenvolveram ações do plano tático operacional nos municípios da Região Celeiro.

Foram realizadas 21 barreiras policiais, onde foram abordados 303 automóveis, 64 motocicletas e 7 caminhões. Foram fiscalizados 37 estabelecimentos comerciais, 5 propriedades rurais, sendo abordadas e identificadas 604 pessoas.

Durante todo o dia foram atendidas 47 ocorrências policiais, sendo um homem preso em Coronel Bicaco, por estar procurado na justiça.

