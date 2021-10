Motociclista fica gravemente ferido em acidente envolvendo caminhão na BR-386

Na tarde de quarta-feira (20/10). Por volta das 16 horas e 40 minutos, um motociclista de 66 anos, morador de Teutônia, ficou gravemente ferido em um acidente no km 367 da BR-386, sentido capital/interior, em Fazenda Vilanova.

A colisão ocorreu próximo ao trevo de acesso à Via Láctea, após a moto colidir contra a lateral de um caminhão com placas de Crissiumal.

Segundo informações, o motociclista teria ingressado na BR-386 sem frear e acabou batendo contra o veículo de carga. O motorista do caminhão, de 34 anos, tentou desviar, mas não conseguiu.

A vítima foi levada pelo Samu em estado grave ao Hospital de Estrela. O condutor do caminhão saiu ileso.

