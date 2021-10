Homem é preso com drogas e celular que seriam arremessados para dentro do presídio em Três Passos

Na manhã de quarta-feira (20/10), a Polícia Civil, através dos policiais civis da Delegacia de Polícia de Três Passos, efetuou a prisão de um indivíduo pelo delito de Tráfico de Drogas.

O homem pretendia arremessar drogas e um telefone celular para o interior do Presídio Estadual, quando foi abordado e preso pelos agentes.

Foram apreendidos aproximadamente 100 gramas de maconha, 25 gramas de cocaína e 28 comprimidos de ecstasy.

Após as formalidades legais, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Três Passos.

