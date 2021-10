Motorista morre em acidente na RS-323 em Rodeio Bonito

No fim da noite de terça-feira (19/10), por volta das 23 horas e 30 minutos, uma colisão em um poste deixou o motorista de um veículo morto. O acidente ocorreu na RS-323, em Rodeio Bonito.

De acordo com o delegado de Polícia Civil, Eduardo Nardi, o Fiat Uno era ocupado por três pessoas, e o condutor, que era de Frederico Westphalen, morreu no local. Os demais estão hospitalizados no Hospital São José, de Rodeio Bonito.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Rodoviária Estadual (PRE), Polícia Civil e Brigada Militar.

A polícia não divulgou a identidade da vítima.





