Homem é preso duas vezes em menos de uma hora em Tenente Portela

Na madrugada desta terça-feira (19/10), um homem de 24 anos foi preso duas vezes no centro de Tenente Portela. A primeira prisão ocorreu por volta das 3 horas e 40 minutos, quando ele foi abordado após pular o portão de uma residência. O homem resistiu à abordagem da Brigada Militar e foi preso. Após assinar o termo de compromisso, foi liberado.

Quarenta minutos depois, o mesmo indivíduo foi abordado pela guarnição da Brigada Militar transportando, a pé, um fardo de cerveja. Os policiais identificaram que os produtos eram oriundos de um supermercado da cidade. O estabelecimento comercial havia sido alvo de arrombamento.

O homem foi preso novamente, desta vez em flagrante pelo crime de furto, sendo conduzido à delegacia de polícia de Tenente Portela. Após entendimento da autoridade policial, foi efetuado o registro e o autor liberado.

