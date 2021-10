Mais um acidente no trevo da morte em Palmeira das Missões

No fim da manhã de ontem, terça-feira (19/10), mais um acidente foi registrado no denominado trevo da morte, entroncamento na BR-468 E BR 158 em Palmeira das Missões.

Segundo informações a colisão ocorreu entre um Palio Weekend, emplacado em Porto Alegre, que seguia no sentido de Palmeira das Missões/Coronel Bicaco, na BR-468, e o veículo Kadett que seguia no sentido Frederico Westphalen/Palmeira das Missões, na BR-158.

No Palio Weekend estava um casal e no Kadett dois homens, o Serviço de Atendimento Médico de Urgência (SAMU) esteve no local e conduziu o casal que estava na Palio e um ocupante do Kadett. Todos tiveram ferimentos leves, porém os prejuízos materiais foram grandes.

