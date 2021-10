Procurado da justiça argentina foi extraditado pela Polícia Federal

A Polícia Federal concluiu na segunda-feira (18/10), a extradição de um cidadão argentino procurado pela Interpol por crimes investigados em seu país.

O estrangeiro havia sido preso pela Polícia Federal em 2019 no município de Itajaí/SC e aguardava a conclusão do processo de extradição pelo STF para ser entregue as autoridades argentinas, que aconteceu na manhã de segunda-feira, em operação conjunta com Policiais Federais das Delegacias de Itajaí/SC e Santo Ângelo/RS, no Porto Internacional do município de Porto Xavier/RS.

O extraditado havia sido incluído na lista de procurados internacionais “Difusão Vermelha”, da Interpol. A captura foi solicitada pelas autoridades da Argentina, país em que foi acusado de aplicar golpes no ramo da construção civil em seus clientes.

