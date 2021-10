Polícia prende quatro envolvidos em tentativa de homicídio na Rodoviária de Horizontina

A Polícia Civil de Horizontina, através do Delegado Rodrigo Régis da Silva, cumpriu mandado de prisão em desfavor de 4 indivíduos suspeitos de envolvimento no fato ocorrido junto a Estação Rodoviária, na noite do último dia 13 de outubro.

Naquela noite ocorreu uma tentativa de homicídio, tendo sido baleada uma mulher. Duas outras mulheres chegaram ao local em um automóvel apreendido horas após pela polícia, e uma delas desferiu disparos, colocando em perigo, pessoas que estavam aguardando embarque.

A ação de hoje contou com auxílio da Brigada Militar. Os presos foram encaminhados ao sistema prisional gaúcho – Presídio de Santa Rosa, onde permanecerão a disposição da Justiça.

