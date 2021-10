Presidiário rompe tornozeleira eletrônica e acaba preso pela BM em Ijuí

Após informações recebidas na noite desta segunda-feira (18/10), uma guarnição da Força Tática da Brigada Militar do 29º BPM, de Ijuí, soube que um apenado havia rompido a tornozeleira eletrônica. O homem que passou à foragido estaria na Rua Cassiano Ricardo no Bairro Boa Vista.

Uma guarnição da Força Tática do 29º BPM deslocou até o local e abordou o suspeito que foi identificado como sendo um homem de 29 anos, natural de Santa Barbara do Sul, com antecedentes criminais por ameaça e perturbação da tranquilidade. Foi constatado que ele não estava fazendo uso da tornozeleira eletrônica conforme determinado pela justiça.

Diante dos fatos os policiais deram voz de prisão ao indivíduo que foi conduzido até a UPA para realização de exames de saúde, sendo posteriormente encaminhado para a Penitenciária Modulada Estadual de Ijuí.

