Brigada Militar apreende agrotóxicos

Na noite desta segunda-feira (18/10), policiais militares do 4º Batalhão de Polícia de Área de Fronteira, prenderam dois homens por contrabando de veneno em Campina das Missões.

Os policiais realizaram a abordagem de dois veículos, uma VW/Saveiro e uma Ford Ranger, segundo informações esses automóveis estavam carregados de contrabando. A abordagem foi feita na Linha Butiá Norte, interior de Campina das Missões.

Durante a ação os policiais apreenderam 57 galões de agrotóxico de marca Paraquat produto proibido no Brasil, uma caixa de cerveja e dois veículos.

Dois homens foram presos em flagrante e encaminhados a Polícia Federal de Santo Ângelo.

