Identificado o cadáver encontrado no rio Uruguai em Crissiumal

Na tarde do último sábado (16/10), foi encontrado um cadáver nas águas do rio Uruguai, em Crissiumal. O corpo em avançado estado de decomposição foi localizado por populares nas imediações da Ilha do Pucha, em Esquina Cardoso, e retirado das águas na rampa das Três Ilhas. A Polícia Civil informou que o corpo é de Cleder Jadir da Silva. Ele residia na cidade de Vicente Dutra e estava desaparecido desde o dia 8 de outubro quando saiu de casa e não foi mais visto.

Pelo levantamento preliminar, segundo o delegado Jacson Boni, responsável pelo caso, trata-se de uma morte violenta. As investigações terão continuidade até que possam identificar os autores e elucidar os motivos do crime.

Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.