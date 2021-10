Suspeito de matar casal no interior de Três de Maio é preso pela Polícia Civil

A Polícia Civil prendeu preventivamente, na tarde da sexta-feira (15/10), o suspeito de matar Rafael Beckemann e Márcia Demboski Gabby. O casal de, respectivamente, 27 e 26 anos de idade, foi encontrado sem vida por familiares na manhã do dia 8 de outubro, no galpão da propriedade rural onde residiam na localidade de Auxiliadora, interior de Três de Maio.

De acordo com o delegado João Vitório Barbato, o preso de 29 anos de idade foi encaminhado ao Presídio Estadual de Santa Rosa. A autoridade policial revelou que a coleta de depoimentos e de elementos levaram até o indivíduo que é morador do distrito de Quaraim, área rural de Três de Maio.

Acompanhado de um advogado, o suspeito prestou esclarecimentos no início da semana. Ele confessou a autoria do duplo homicídio, mas disse que agiu em legítima defesa. Afirmou no depoimento que foi atraído para o local aonde estavam Rafael e Márcia e que o casal estava armado. Relatou que após luta corporal com Rafael, teria tomado a Flobé e atirou nas vítimas. Contou ainda que o motivo da desavença seria uma relação dele com a mulher. O suspeito também falou que depois do crime arremessou a arma de fogo no Rio Santa Rosa.

A Polícia Civil aguarda os resultados de laudos do Instituto Geral de Perícias (IGP) para concluir o inquérito policial.

As informações são do site Paulo Marques Notícias.

