Barra do Guarita: Polícia Civil prende suspeito de homicídio

Na tarde da sexta-feira (15/10), agentes da Polícia Civil cumpriram mandado de busca e apreensão e realizaram a prisão do suspeito de prática de homicídio. A ação foi coordenada pelo delegado Roberto Audino.

De acordo com as informações divulgadas, na noite de 14 de outubro, um indivíduo de 28 anos de idade foi alvejado por disparos de arma de fogo na porta de sua residência. O crime aconteceu na localidade de Linha Seca, interior de Barra do Guarita.

